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Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Известия/Алексей Рамм Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации по защите Донбасса, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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