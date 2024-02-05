Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Известия/Алексей Рамм Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации по защите Донбасса, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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