Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров о ресурсах между США и Украиной

Global Look Press/Frederic Kern/Keystone Press Agency Париж хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.