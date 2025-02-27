Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров о ресурсах между США и Украиной

Global Look Press/Frederic Kern/Keystone Press Agency Париж хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.
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