В России с 1 сентября 2026 года появится единый способ оплаты ЖКУ

С 1 сентября 2026 года система оплаты жилищно-коммунальных услуг в России изменится: вместо привычных отдельных платёжных решений гражданам будет предложен универсальный платёжный код — единый QR-код, через который можно будет выбрать удобный способ расчёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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