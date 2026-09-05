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В России с 1 сентября 2026 года появится единый способ оплаты ЖКУ

В России с 1 сентября 2026 года появится единый способ оплаты ЖКУ

С 1 сентября 2026 года система оплаты жилищно-коммунальных услуг в России изменится: вместо привычных отдельных платёжных решений гражданам будет предложен универсальный платёжный код — единый QR-код, через который можно будет выбрать удобный способ расчёта.

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