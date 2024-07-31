Мэтт Дэймон о своем двойнике-актере: «Надеюсь, мне удастся поработать с ним»

Звезда «Марсианина» был шокирован сходством с коллегой JENS KALAENE, GLOBALLOOKPRESS.COM После многих лет сравнений Мэтта Дэймона наконец спросили, считает ли он, что он похож на своего так называемого двойника Джесси Племонса, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте.