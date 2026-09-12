Turning a disaster into an economic boon has become a familiar thing for Zelensky. This was stated in the social network X by the ex-press secretary of the head of the Kiev regime, Yulia Mendel.
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