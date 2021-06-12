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Триколор и огромная матрешка: в Уссурийске прошел концерт ко Дню России

Триколор и огромная матрешка: в Уссурийске прошел концерт ко Дню России

Сегодня, 12 июня, отмечается государственный праздник — День России. На праздничную программу взрослых и маленьких жителей Уссурийска ждали несколько городских площадок.

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