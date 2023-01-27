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Фергюсон может быть соперником Конора на The Ultimate Fighter: «Я всегда готов – в любое время, в любом месте»

Легковес UFC Тони Фергюсон объявил, что станет вторым тренером в очередном шоу The Ultimate Fighter. Ранее об участии в шоу объявил Конор Макгрегор.

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