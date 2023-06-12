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Политолог Марков: с 5 июня Зеленский ежедневно «сжигает» от тысячи до двух тысяч солдат ВСУ, воюющих за «американских хозяев»

Политолог Марков: с 5 июня Зеленский ежедневно «сжигает» от тысячи до двух тысяч солдат ВСУ, воюющих за «американских хозяев»

С 5 июня президент Владимир Зеленский ежедневно «сжигает» от тысячи до двух тысяч солдат Вооруженных сил Украины, которые воюют за «американских хозяев».

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