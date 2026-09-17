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G Mining обнаружила новую золотую зону и расширила минерализацию в Бразилии

G Mining обнаружила новую золотую зону и расширила минерализацию в Бразилии

Канадская горнодобывающая компания G Mining Ventures Corp. (TSX: GMIN) сообщила о двойном успехе геологоразведки в Бразилии: новое открытие золота на проекте Гурупи и подтверждение глубинной минерализации на действующем руднике Токантинзиньо.

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