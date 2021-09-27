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В России c 1 октября изменится порядок получения пособий на детей

В России c 1 октября изменится порядок получения пособий на детей

В России c 1 октября 2021 года изменится порядок получения пособий на детей. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого, или второго ребенка с 1 октября будут перечислять только на банковскую карту "Мир".

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