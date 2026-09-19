Al Jazeera: Иран передал США условия прекращения конфликта

Власти Ирана передали США через посредников условия прекращения конфликта, Тегеран ожидает ответа, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.
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