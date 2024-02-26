Автозавод в Петербурге будет выпускать Solaris

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге будут выпускать четыре модели Solaris. Напомним, что автозавод купила российская компания «Арт-Финанс», которая в прошлом году приобрела завод «Фолькгсваген» в Калужской области, но там производство пока не запущено.
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