Трамп vs глобалисты: битва за Европу. Прогнозы и размышления о возможном развитии событий в 2025 году

Одним из наиболее обсуждаемых событий уходящего года стала победа Дональда Трампа на выборах в США. Это неудивительно, ведь США по-прежнему являются единственным гегемоном (хотя и изрядно одряхлевшим), а учитывая, что Трамп представляет консервативный лагерь, видение будущего которого серьёзно отличается от видения глобалистов, не будет преувеличением сказать, что победа Трампа серьёзным образом повлияет на международные отношения и внешнюю политику США.