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Егор Дёмин о работе над атакой кольца: «Перед драфтом сказал «Нетс», что позабочусь о том, чтобы они знали – я осознаю свои слабости»

Защитник « Бруклина » Егор Дёмин рассказал, что работа над улучшением игры вблизи кольца была одним из самых важных направлений в межсезонье.

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