Следователями полиции в Кузбассе расследовано уголовное дело в отношении 14 участников сообщества наркоторговцев

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 14 жителей различных городов Кузбасса в возрасте от 22 до 37 лет.
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