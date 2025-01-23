Ценные навыки для современных детей

Девять универсальных навыков, которые помогут детям успешно продвигаться по жизни К сожалению, школьная система во многом основывается на вере в то, что мир, в котором она существует, кардинально не меняется, в нем происходят лишь незначительные изменения определенных предпочтений.
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