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Ценные навыки для современных детей

Ценные навыки для современных детей

Девять универсальных навыков, которые помогут детям успешно продвигаться по жизни К сожалению, школьная система во многом основывается на вере в то, что мир, в котором она существует, кардинально не меняется, в нем происходят лишь незначительные изменения определенных предпочтений.

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