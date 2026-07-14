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МИД: Россия ждёт от Анкары жёсткого сигнала Киеву из-за атак на «Голубой поток»

МИД: Россия ждёт от Анкары жёсткого сигнала Киеву из-за атак на «Голубой поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на жёсткий сигнал со стороны Анкары в адрес Киева в связи с атаками на инфраструктуру газопровода «Голубой поток» и нефтяные танкеры.

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