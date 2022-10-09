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Винтовки Ли – на службе в американских ВМС

Винтовки Ли – на службе в американских ВМС

Должно быть, армию раздражало то, что военно-морской флот теперь был вооружён винтовками с продольно-скользящим затвором, в то время как её солдаты всё ещё бегали с однозарядной винтовкой «Спрингфилд» с откидным затвором.

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