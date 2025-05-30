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РБК СТИЛЬ

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Евгений Демин, сооснователь SPLAT Global

Евгений Демин, сооснователь SPLAT Global

Евгений приехал в Москву в 23 года и вместе с будущей супругой Аленой Белоус сразу задался амбициозной целью: решил не просто открыть бизнес, а создать продукт, который будет помогать людям каждый день заботиться о своем здоровье, — зубную пасту, способную конкурировать с лучшими мировыми брендами.

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