Евгений Демин, сооснователь SPLAT Global

Евгений приехал в Москву в 23 года и вместе с будущей супругой Аленой Белоус сразу задался амбициозной целью: решил не просто открыть бизнес, а создать продукт, который будет помогать людям каждый день заботиться о своем здоровье, — зубную пасту, способную конкурировать с лучшими мировыми брендами.