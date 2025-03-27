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Макрон расстроил украинцев признанием территориального фиаско Киева

Макрон расстроил украинцев признанием территориального фиаско Киева

По итогам конфликта Украина все равно не сможет вернуть то, что отошло России. Об этом на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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