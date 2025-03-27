Макрон расстроил украинцев признанием территориального фиаско Киева

По итогам конфликта Украина все равно не сможет вернуть то, что отошло России. Об этом на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».