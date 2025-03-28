ТАСС: второй раунд российско-американских переговоров в Эр-Рияде может пройти в апреле

Со слов источника, технические консультации продолжатся, но проведение нового этапа переговоров еще не обсуждалось Второй раунд консультаций РФ и США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, состоится в Эр-Рияде в середине апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии