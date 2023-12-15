Неспокойно в зулусском королевстве: Африканист спрогнозировал итог битвы за престол в ЮАР

Верховный суд Претории 11 декабря счёл воцарение короля зулусов Мисузулу Зулу незаконным. В решении указано, что его признание президентом ЮАР Сирилом Рамапосой нелегитимно, и должна быть сформирована комиссия для расследования этой ситуации.