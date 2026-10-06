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Россиянин пострадал и был задержан после массовой драки в южнокорейском Пхентхэке

Россиянин пострадал и был задержан после массовой драки в южнокорейском Пхентхэке

В Южной Корее задержали гражданина России после массовой драки иностранцев, сообщает The Korea Times.

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