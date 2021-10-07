В Якутии направлено в суд уголовное дело о взятках на общую сумму более шести миллионов рублей

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Республике Саха (Якутия) были выявлены факты совершения 10 коррупционных преступлений руководителем организации сервиса пассажиров одной из авиакомпаний республики.
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