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Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн с артиста

Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн с артиста

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Хорошевский районный суд Москвы полностью отказал бывшему генеральному директору ООО "ОМГ-Промо" Дмитрию Царенко в иске к народному артисту РФ Олегу Газманову о взыскании 44 млн рублей.

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