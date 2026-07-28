Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн с артиста

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Хорошевский районный суд Москвы полностью отказал бывшему генеральному директору ООО "ОМГ-Промо" Дмитрию Царенко в иске к народному артисту РФ Олегу Газманову о взыскании 44 млн рублей.
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