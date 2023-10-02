Курсанты Дальневосточного ВОКУ приняли участие в совместном антитеррористическом учении «СМОА плюс» на полигоне ВВО

Всего в учении было задействовано около 700 военнослужащих стран - участниц учения, штурмовая авиация, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.
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