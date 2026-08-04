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Дагделен: посла Украины Макеева после слов о РФ необходимо выслать из Германии

Дагделен: посла Украины Макеева после слов о РФ необходимо выслать из Германии

Посла Украины Алексея Макеева после слов о России необходимо выслать из Германии. Об этом написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.

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