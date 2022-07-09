Подкормка из 3-х ингредиентов, в которой смородина сильно нуждается в июле. Для урожая понадобятся большие вёдра

Смородина уже вся обвешена зелёными ягодками. Чтобы эти самые ягодке не опадали и росли крупными, нужно сейчас выполнить важную и нужную для смородины подкормку.
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