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Подкормка из 3-х ингредиентов, в которой смородина сильно нуждается в июле. Для урожая понадобятся большие вёдра

Подкормка из 3-х ингредиентов, в которой смородина сильно нуждается в июле. Для урожая понадобятся большие вёдра

Смородина уже вся обвешена зелёными ягодками. Чтобы эти самые ягодке не опадали и росли крупными, нужно сейчас выполнить важную и нужную для смородины подкормку.

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