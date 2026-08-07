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Царьград

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Стала известна причина, по которой семья «Веселого молочника» Уолкера могут депортировать

Стала известна причина, по которой семья «Веселого молочника» Уолкера могут депортировать

Семья Уолкера может покинуть Россию из-за нарушения миграционных правил.Американский фермер Джастас Уолкер, известный в России как «Весёлый молочник», столкнулся с возможным выдворением своей семьи из страны.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
&quot;Стала известна причина, по которой семья «Веселого молочника» Уолкера могут депортировать&quot;                    Пока Уолкер, занимается хозяйством, козами и сырами, его любознательная жена имеющая гражданство США, разъезжает по России, туристка, блин. Не переживай &quot;крутой&quot; Уолкер найдёшь себе русскую жену.
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