Сергей Бессонов

"Стала известна причина, по которой семья «Веселого молочника» Уолкера могут депортировать" Пока Уолкер, занимается хозяйством, козами и сырами, его любознательная жена имеющая гражданство США, разъезжает по России, туристка, блин. Не переживай "крутой" Уолкер найдёшь себе русскую жену.