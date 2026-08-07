Стала известна причина, по которой семья «Веселого молочника» Уолкера могут депортировать

Семья Уолкера может покинуть Россию из-за нарушения миграционных правил.Американский фермер Джастас Уолкер, известный в России как «Весёлый молочник», столкнулся с возможным выдворением своей семьи из страны.
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