Журналист Global Times Ван Вэньвен в статье, созданной на основе интервью бывшего ведущего RT America Ли Кэмпома, пишет, что попытки Соединенных Штатов решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему.