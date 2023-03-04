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Журналист Global Times видит в способе США решать все проблемы симптомы психоза

Журналист Global Times видит в способе США решать все проблемы симптомы психоза

Журналист Global Times Ван Вэньвен в статье, созданной на основе интервью бывшего ведущего RT America Ли Кэмпома, пишет, что попытки Соединенных Штатов решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему.

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