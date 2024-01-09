Дочь Басты попала в больницу в Дубае

10-летняя дочь Басты (Василий Вакуленко) Василиса попала в больницу в Дубае. Как сообщает Super. ru, о госпитализации девочки рассказала супруга артиста Елена Вакуленко-Пинская на своей странице в популярной социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)