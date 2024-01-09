Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

27 подписчиков

Дочь Басты попала в больницу в Дубае

10-летняя дочь Басты (Василий Вакуленко) Василиса попала в больницу в Дубае. Как сообщает Super. ru, о госпитализации девочки рассказала супруга артиста Елена Вакуленко-Пинская на своей странице в популярной социальной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх