Лавров предупредил Пашиняна, чем на самом деле НАТО занимается в Армении: "Хотят создать почву"

По словам Сергея Лаврова, Североатлантический альянс продвигает свои интересы в регионе Южного Кавказа именно через АрмениюСегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на котором, в частности, присутствовал Сергей Лавров.