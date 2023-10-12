Лавров предупредил Пашиняна, чем на самом деле НАТО занимается в Армении: "Хотят создать почву"

По словам Сергея Лаврова, Североатлантический альянс продвигает свои интересы в регионе Южного Кавказа именно через АрмениюСегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на котором, в частности, присутствовал Сергей Лавров.
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