Новак Джокович: «Чрезвычайно доволен своей игрой перед самыми важными матчами»

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Кэмероном Норри на групповом этапе итогового турнира ATP (6:2, 6:1) прокомментировал то, как настраивался на этот ничего не решавший матч, и рассказал о своем состоянии перед полуфиналом против Александра Зверева.
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