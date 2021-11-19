Новак Джокович: «Чрезвычайно доволен своей игрой перед самыми важными матчами»

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Кэмероном Норри на групповом этапе итогового турнира ATP (6:2, 6:1) прокомментировал то, как настраивался на этот ничего не решавший матч, и рассказал о своем состоянии перед полуфиналом против Александра Зверева.