Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать

Без еврейского государства весь Ближний Восток выпадет из-под влияния США Михаил Делягин На фото: последствия израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа (Фото: AP/TAСС) Исторически главным врагом Израиля как государства были отнюдь не арабы, сопротивление которых носило весьма хаотичный характер.