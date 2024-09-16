Это заставит Москву сесть за стол переговоров на украинских условиях.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил о своем желании лишить жителей России комфортной жизни, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров на украинских условиях.
Зеленский заявил о желании лишить русских комфортной жизни
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Зеле попа то , зелепопа это . Смешно до слез от бездействия нашего МО. Которое забыло про психологический фактор. Чего проще , обустроить жизнь на западе усраины так ,чтобы бегом бежали при наступлении холодов в кружевную гейропу , и устроили там веселье ?
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15 час.
Lana_Borei Иванова
Зеленскому место в психбольнице - самое то!
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13 час.
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