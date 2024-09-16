Зеленский заявил о желании лишить русских комфортной жизни

ГС

Геннадий Свидерский

Зеле попа то , зелепопа это . Смешно до слез от бездействия нашего МО. Которое забыло про психологический фактор. Чего проще , обустроить жизнь на западе усраины так ,чтобы бегом бежали при наступлении холодов в кружевную гейропу , и устроили там веселье ?