Shot: дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП водителя

Почти детективную историю с завещанием дяди актера Михаила Ефремова опубликовал Telegram-канал Shot. Известно, что в адвокатской конторе появилось письмо от 79-летнего Александра Покровского, в котором он завещает свое состояние семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.