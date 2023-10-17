Shot: дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП водителя

Почти детективную историю с завещанием дяди актера Михаила Ефремова опубликовал Telegram-канал Shot. Известно, что в адвокатской конторе появилось письмо от 79-летнего Александра Покровского, в котором он завещает свое состояние семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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