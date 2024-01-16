Полиция задержала крымчанина, вымогавшего деньги для ВСУ у симферопольского нотариуса

Правоохранители задержали вымогателя, планировавшего осуществлять помощь ВСУ, в доме у которого при обыске изъяли документы, телефоны и сим-карты, а также крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
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