В Татарстане возбудили уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом в Центральном МСУТ СК России по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с неосторожным причинением смерти двух или более лиц.