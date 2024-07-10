В Татарстане возбудили уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом в Центральном МСУТ СК России по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с неосторожным причинением смерти двух или более лиц.
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