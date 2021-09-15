На квартиру и машину претендует каждый четвертый привитый приморец

Каждый четвертый привитый от COVID-19 приморец зарегистрировался на розыгрыш квартир и машин. Желающим к ним присоединиться нужно успеть вакцинироваться в среду, 15 сентября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.