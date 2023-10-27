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Опубликована переписка Анджелины Джоли с Юрием Шефлером, в которой он приглашал актрису посетить его поместье в Шотландии

Опубликована переписка Анджелины Джоли с Юрием Шефлером, в которой он приглашал актрису посетить его поместье в Шотландии

Издание DailyMail эксклюзивно опубликовало фрагменты переписки Анджелины Джоли и российского бизнесмена Юрия Шефлера, которому она продала долю в Chateau Miraval, спровоцировав скандал с бывшим мужем Брэдом Питтом.

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