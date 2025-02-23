В Год защитника Отечества Петербург особо чествует ветеранов и воинов-участников специальной военной операции

В городе проходят торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества Сегодня в честь Дня защитника Отечества губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду» на Площади Восстания.
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