Минэкология РТ приглашает принять участие в конкурсе «Зеленый зачет»

До 15 декабря 2024 года все желающие могут участвовать в первом этапе Всероссийского конкурса «Зеленый Зачет», который оценивает уровень экологической грамотности в рамках национального проекта «Экология».
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