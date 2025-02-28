В Совфеде назвали условия возвращения в Россию иностранных автоконцернов

Вернуться в Россию иностранные автоконцерны смогут при соблюдении ряда условий. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил соответствующее письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщают «Ведомости».
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