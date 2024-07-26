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Россия раздаст за рубежом кредитов на полтриллиона рублей

Россия раздаст за рубежом кредитов на полтриллиона рублей

В 2024 году Российская Федерация планирует предоставить государственные кредиты другим странам и зарубежным организациям на сумму 492 миллиарда рублей, что на треть больше, чем в 2023 году (378 миллиардов рублей).

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