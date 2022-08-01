Стремидловский рассказал, что в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины

В новостных изданиях Польши появляется все больше статей, авторы которых думают и рассуждают над тем, что власти будут делать после поражения украинской армии, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский, сообщает "Украина.
В новостных изданиях Польши появляется все больше статей, авторы которых думают и рассуждают над тем, что власти будут делать после поражения украинской армии, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский, сообщает "Украина.
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