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ФСБ сообщила об использовании ВСУ запрещенного химического оружия

ФСБ сообщила об использовании ВСУ запрещенного химического оружия

УФСБ по ДНР заявило об использовании ВСУ запрещенных отравляющих веществ, в том числе хлорпикрина. По данным ведомства, на освобожденных территориях обнаружены схроны с такими веществами, а каналы их поставок на Украину выявляются.

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