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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вдвое больше Эхо в новом ивенте в Wuthering Waves и демонстрация пары будущих персо...

Вдвое больше Эхо в новом ивенте в Wuthering Waves и демонстрация пары будущих персо...

Вдвое больше Эхо в новом ивенте в Wuthering Waves и демонстрация пары будущих персонажейРазработчики Wuthering Waves представили пару персонажей, с которыми игроки встретятся когда-то в будущем, а вместе с этим объявили о скором запуске ивента с удвоенным дропом Эхо в Тасетных полях (Tacet Field).

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