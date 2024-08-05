Вдвое больше Эхо в новом ивенте в Wuthering Waves и демонстрация пары будущих персо...

Вдвое больше Эхо в новом ивенте в Wuthering Waves и демонстрация пары будущих персонажейРазработчики Wuthering Waves представили пару персонажей, с которыми игроки встретятся когда-то в будущем, а вместе с этим объявили о скором запуске ивента с удвоенным дропом Эхо в Тасетных полях (Tacet Field).