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Тульские новости

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В Белевском районе Тульской области ввели газопровод в эксплуатацию

В Белевском районе Тульской области ввели газопровод в эксплуатацию

В деревне Будоговищи в рамках программы догазификации в этом году подано 13 заявок, природный газ подведён к границам земельных участков.

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