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Якутск создал портал в честь 80-летия Победы: история тружеников тыла

Якутск создал портал в честь 80-летия Победы: история тружеников тыла

Власти Якутска запустили портал к 80-летию Победы для увековечения вклада тружеников тыла. Жители могут поделиться медиа и воспоминаниями.

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