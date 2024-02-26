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Русская весна

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В Германии признали неприятную правду об Украине

В Германии признали неприятную правду об Украине

Украинское контрнаступление с треском провалилось, при этом Запад не собирается подталкивать Зеленского к мирным переговорам, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

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